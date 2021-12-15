Дюков рассказал о развитии ситуации с «Чайкой» и «Тамбовом»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно последних уголовных дел, которые затронули российский футбол.

«Что касается развития событий в уголовном деле по договорным матчам «Чайки», то оно передано в суд и будет рассмотрено воронежским судом. В ближайшее время ждем решения. На сроках расследования сказалась пандемия.

Хищения в «Тамбове»? Мы в РФС это осуждаем, негативная практика. С этим нужно бороться. Мы продолжим шаги по ужесточению регламента в этом направлении. Мы также разрабатываем решения по лицензированию и доведения клубов до банкротства. Будем вести борьбу со своей стороны», — заявил Дюков.