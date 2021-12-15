Дюков рассказал о развитии ситуации с «Чайкой» и «Тамбовом»
18:05
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался относительно последних уголовных дел, которые затронули российский футбол.
«Что касается развития событий в уголовном деле по договорным матчам «Чайки», то оно передано в суд и будет рассмотрено воронежским судом. В ближайшее время ждем решения. На сроках расследования сказалась пандемия.
Хищения в «Тамбове»? Мы в РФС это осуждаем, негативная практика. С этим нужно бороться. Мы продолжим шаги по ужесточению регламента в этом направлении. Мы также разрабатываем решения по лицензированию и доведения клубов до банкротства. Будем вести борьбу со своей стороны», — заявил Дюков.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю