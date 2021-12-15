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Александр Дюков оценил развитие чемпионата ФНЛ

18:00
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил развитие футбола на различных уровнях.

«Могу ли я как в паблике ВГИК выделить гения месяца? Предпочитаю никого не выделять в качестве гения месяца. Меня попросили выбрать молодого игрока. Не думал, что это будет публично.

Как оцениваю развитие ФНЛ? Улучшается коммуникационно-маркетинговая ситуация, качество трансляций, лайв студия с ведущими, в том числе игроками. Триколор снял документальный сериал о клубах ФНЛ. Это новые, привлекающие к себе вещи. С точки зрения коммуникации многое меняется, но тут будет многое зависеть от формата проведения ФНЛ-1, ФНЛ-2», — заявил Дюков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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