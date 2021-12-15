Александр Дюков оценил развитие чемпионата ФНЛ
18:00
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил развитие футбола на различных уровнях.
«Могу ли я как в паблике ВГИК выделить гения месяца? Предпочитаю никого не выделять в качестве гения месяца. Меня попросили выбрать молодого игрока. Не думал, что это будет публично.
Как оцениваю развитие ФНЛ? Улучшается коммуникационно-маркетинговая ситуация, качество трансляций, лайв студия с ведущими, в том числе игроками. Триколор снял документальный сериал о клубах ФНЛ. Это новые, привлекающие к себе вещи. С точки зрения коммуникации многое меняется, но тут будет многое зависеть от формата проведения ФНЛ-1, ФНЛ-2», — заявил Дюков.
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