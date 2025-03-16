Дюков рассказал, как отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина из «Ростова».

— Как отреагировали на уход Карпина из «Ростова»?

— Конечно, уйти из «Ростова» — это было его решение. Для нас было предпочтительнее, чтобы он работал только со сборной, но мы не оказывали на него никакого давления. Была договоренность, что такое совмещение возможно, пока сборная не принимает участие в официальных матчах, — сказал Дюков.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 21-го тура ростовчане с 30 очками занимают восььмое место в турнирной таблице РПЛ.

BetBoom Матчи Сборной России пройдут 19 и 25 марта. Первым соперником национальной команды станет Гренада, а вторым — Замбия.

(Александр Абустин)