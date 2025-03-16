Алаев: «Уверен, что мы приближаемся к справедливому решению о возвращении в еврокубки»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

— Возвращение в еврокубки? Политика — не моя история. Было общение с представителями УЕФА, плюс представитель приезжал. Вы наверняка читали интервью Чеферина. Вижу, что ситуация меняется. Смотрю с оптимизмом. Уверен, что мы приближаемся к справедливому решению о возвращении.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА с 2022 года.