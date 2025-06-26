Дюков о ситуации с «Химками»: «Владельцы заявляли, что ищут финансирование, попытки предпринимались»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Химками».

«Ситуация с «Химками» стала очевидной в начале года. Не велось речи о том, что клуб снимется с чемпионата. Владельцы заявляли, что ситуация решаема, они занимались поиском финансирования. Попытки предпринимали, мы это пытались контролировать, были близки к этому. Но не было заявления, что они покидают РПЛ — им был дан срок для решения проблем. Они не решили проблемы, подали апелляцию. Но у апелляционного комитета не было оснований для удовлетворения запроса. К сожалению, «Химки» не примут участия в новом сезоне», — сказал Дюков.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ с 29 очками в 30 матчах. После этого было объявлено, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Позднее «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба. Вместо них в РПЛ будет выступать «Пари НН», занявший 13-е место в РПЛ в прошлом сезоне.

В четверг, 26 июня «Химки» были исключены из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.