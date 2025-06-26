Соболев: «Для меня летние сборы всегда легче проходят»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что летние тренировочные сборы даются ему легче, чем зимние.

«На самом деле, для меня летние сборы всегда легче проходят. Не знаю, почему. Может быть, потому что меньше отдыхаем. Но как-то чуть полегче, чем зимой. Но все равно нагрузки высокие, работаем много, по две тренировки в день. Поэтому усталость накапливается. А так все отлично», — приводит слова Соболева пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/25 28-летний форвард провел 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Летом 2024 года футболист перешел в «Зенит» из «Спартака».