Дюков: «РФС проводит расследование по ситуации с «Торпедо»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с «Торпедо».

19 июня стало известно, что совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова задержали. Против функционеров возбуждено уголовое дело, их подозревают в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

«Не сравнивал бы случай «Торпедо» с «Химками». По «Торпедо» возбуждено уголовное дело в отношении ряда сотрудников, проводится расследование. У субъектов футбола есть свой этический кодекс. Один из основных наших принципов — нулевая терпимость к таким нарушениям. РФС проводит свое разбирательство. Департамент защиты игры занимается этим случаем. Мы получаем материалы от правоохранительных органов, есть и своя информация. Дисциплинарный комитет может принять разные решения, давать оценки заранее не хотелось бы. Мы с уважением относимся к «Торпедо», это важный клуб для нашего футбола, с легендарной историей», — сказал Дюков.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали судье Максиму Перезве более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предполагается, что они пытались таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей.

21 июня Мещанский суд Москвы отправил Соболева и Скородумова в СИЗО на два месяца.