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Сегодня, 05:26

Дюков опроверг информацию о назначении на пост директора новой энергетической компании

Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию The Wall Street Journal о своем назначении на пост директора энергетической компании — объединения «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла».

«Не читайте до обеда The Wall Street Journal. Если сказать очень-очень мягко, то это не соответствует действительности», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

С 2019 года 56-летний функционер возглавляет Российский футбольный союз. В феврале 2021 года Дюков был единогласно переизбран на новый срок. 2 февраля 2025 года РФС проведет очередные выборы.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
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Краснодар – Спартак
 - : -
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