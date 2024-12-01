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Экс-игрок «Крыльев» Бобер: «Все идет к отставке Осинькина»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера самарской команды.

«На протяжении нескольких месяцев все идет к отставке Осинькина. Если пойдут положительные результаты в следующих матчах, не совсем логично будет выглядеть уход Игоря Витальевича. Сложно сказать, к чему все это приведет. Поднялся приличный шум. Чем раньше появится понимание ситуации, тем лучше это будет для всех», — цитирует Бобера «РБ Спорт».

59-летний специалист возглавляет «Крылья» с лет 2020 года. После 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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