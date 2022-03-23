Дюков исключил участие иностранных клубов в чемпионате России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном появлении в Тинькофф чемпионате России иностранных клубов.

— Мы не рассматриваем возможность участия иностранных клубов в чемпионате России. Мы являемся членами ФИФА и УЕФА. Если они поддержат данное предложение, мы переформатируем турнир. На данный момент это возможно только при согласии ФИФА и УЕФА, — заявил Дюков.

Ранее исполком РФС отказался утверждать расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23.

Вчера, 22 марта, на общем собрании руководителей клубов РПЛ было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд. Против этого проголосовало 5 клубов: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Окончательное решение по расширению лиги принял исполком РФС.