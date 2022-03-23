Дюков высказался о судействе в чемпионате России

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о судействе в Тинькофф РПЛ.

— В первых турах качество судейства в РПЛ, мягко говоря, было не самым высоким. Я объясняю это тем, что был значительный перерыв. Чтобы войти в игровой тонус, судьям тоже нужно время, как и футболистам. В последнем туре судейство стало качественнее. Единственная ошибка — эпизод в Нижнем Новгороде. Но там арбитр следовал тем рекомендациям, которое он получил. ЭСК примет решение по этому эпизоду.

Высказывания представителей клубов? С большим уважением отношусь к Слуцкому, но могу списать эти высказывания на его эмоции. Нужно стараться держать себя в руках. Отметил бы, что в том матче были неправильные решения в ряде эпизодов, но решений в пользу «Рубина» было даже больше, чем в пользу «Ростова».

Слуцкий раскритиковал работу арбитра после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» 1:2. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».