Игрок ЦСКА Попович о матче с «Родиной»: «Команда показывает отличные результаты, должны набрать три очка»

Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 10-м туре РПЛ.

Встреча состоится 11 октября в Москве.

— Как оцениваешь выступление команды? И какие ожидания от следующих матчей?

— Команда показывает отличные результаты, второе место. Но мы должны думать о матче с «Родиной», должны набрать три очка.

Что касается себя, то я должен больше работать. Доказать главному тренеру, что заслуживаю место в стартовом составе, — сказал Попович.

ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. При равенстве баллов со «Спартаком» и «Динамо» красно-белые уступают соперникам по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар», у которого 21 очко.

«Родина» (5 очков) находится на 15-м месте.

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