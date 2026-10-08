Попович о сборной Аргентины: «Думаю, у них скоро появится игрок уровня Месси или Марадоны»

Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился мнением о том, что нападающий Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины.

В ночь с 6 на 7 октября 39-летний Месси провел последний матч за сборную Аргентины, в котором его национальная команда победила сборную Бенина (3:0).

«Мне грустно, что Месси ушел из сборной Аргентины. Когда я только начал смотреть футбол, то всегда следил за ним. Пока не знаю, что будет со сборной Аргентины. Но думаю, что у них скоро появится игрок уровня Месси или Марадоны», — сказал Попович журналистам.

Месси провел за сборную Аргентины 208 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

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