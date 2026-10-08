Канчельскис ответил Бранко: «Ни в одной бане России не видел, чтобы пили водку или пиво»

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил бывшему одноклубнику по «Крыльям Советов» Сержу Бранко.

Ранее камерунец в интервью «СЭ» рассказал, как ходил с Канчельскисом в баню, где футболисты пили водку.

«Конечно, я помню Бранко. Но какая водка в бане? Никто в бане не пьет водку. Серж преувеличил. Он сейчас на Родине, решил о себе напомнить. В баню мы ходили с чаем. Мы же не враги себе — идет нагрузка на сердце. Ни в одной бане России не видел, чтобы пили водку или пиво. Это все обман. Я каждый день хожу в баню. По его теории мне теперь каждый день приходится выпивать бутылку водки что-ли? Мне здоровья столько не хватит. Вот после бани футболист может уехать куда хочет. Серж — хороший парень, но ярлыки на наших российских футболистов вешать не надо», — сказал Канчельскис «СЭ».

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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