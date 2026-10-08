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Канчельскис отреагировал на слова Бранко о совместном походе в баню с водкой в Самаре

Канчельскис ответил Бранко: «Ни в одной бане России не видел, чтобы пили водку или пиво»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил бывшему одноклубнику по «Крыльям Советов» Сержу Бранко.

Ранее камерунец в интервью «СЭ» рассказал, как ходил с Канчельскисом в баню, где футболисты пили водку.

Серж Бранко.«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

«Конечно, я помню Бранко. Но какая водка в бане? Никто в бане не пьет водку. Серж преувеличил. Он сейчас на Родине, решил о себе напомнить. В баню мы ходили с чаем. Мы же не враги себе — идет нагрузка на сердце. Ни в одной бане России не видел, чтобы пили водку или пиво. Это все обман. Я каждый день хожу в баню. По его теории мне теперь каждый день приходится выпивать бутылку водки что-ли? Мне здоровья столько не хватит. Вот после бани футболист может уехать куда хочет. Серж — хороший парень, но ярлыки на наших российских футболистов вешать не надо», — сказал Канчельскис «СЭ».

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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Андрей Канчельскис
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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