Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:01

«Галицкий продолжает финансирование и клуба, и академии». Дюков рассказал о финансовой ситуации в «Краснодаре»

Президент РФС рассказал о финансовой ситуации в «Краснодаре»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о непростом финансовом положении футбольного клуба «Краснодар».

— К сожалению, Галицкий не принял участия в сегодняшнем исполкоме. Да, действительно, у него не самая простая ситуация. Но он продолжает финансирование и клуба, и академии, — заявил Дюков.

Ранее ряд изданий сообщил о существенном урезании зарплат игроков «Краснодара». Футболисты согласились на условия после обращения руководства команды.

По итогам 22 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

ФК Краснодар
Александр Дюков
Сергей Галицкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Без Карпина, зато с Ибрагимовичем и Бэйлом. Что ждать от отборочных матчей на чемпионат мира-2022, от которых отстранили Россию
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Дюков: «Никто не заставляет клубы иметь 13 легионеров, у них может быть ни одного»
В «Рубине» не получали бумаг об уходе Кварацхелии в «Динамо» из Батуми
В Грузии сообщили о переходе Хвичи Кварацхелии и Зурико Давиташвили в «Динамо» Батуми
Дюков: «Помимо футбола, каждый из нас имеет отношение к экономике. Уныния никакого нет»
Президент РФС оценил возможность сокращения числа участников РПЛ
Дюков исключил участие иностранных клубов в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков: «По Fan ID у нас нет новой информации»

Дюков исключил участие иностранных клубов в чемпионате России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости