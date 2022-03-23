«Галицкий продолжает финансирование и клуба, и академии». Дюков рассказал о финансовой ситуации в «Краснодаре»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о непростом финансовом положении футбольного клуба «Краснодар».

— К сожалению, Галицкий не принял участия в сегодняшнем исполкоме. Да, действительно, у него не самая простая ситуация. Но он продолжает финансирование и клуба, и академии, — заявил Дюков.

Ранее ряд изданий сообщил о существенном урезании зарплат игроков «Краснодара». Футболисты согласились на условия после обращения руководства команды.

По итогам 22 туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.