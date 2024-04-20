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Дьяков считает «Ростов» фаворитом в матче против «Спартака»: «Красно-белые в ужасной форме»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча команды против «Спартака» в 25-м туре РПЛ.

«Спартак» всегда будет «Спартаком». Это раздражитель для соперников. Наверное, все команды по-особенному настраиваются на «Спартак». Все-таки уровень игроков там хороший. Когда-то их неудачная серия должна заканчиваться. Сейчас «Спартак» в ужасной форме. А «Ростов» выступает прилично. Думаю, играя у себя дома, в конкретном матче они фавориты. Пока «Спартак» показывает абсолютно не зрелищный футбол, почти не забивают, качество игры отсутствует напрочь. «Ростов» же после зимней паузы в полном порядке. Надеюсь, нас ждет интересная игра с обилием голов. Когда-то же должно прорвать «Спартак», — сказал Дьяков «СЭ».

Также Дьяков ответил на вопрос о принципиальности данного матча для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Не знаю, будет ли у Карпина принципиальный настрой. Но то, что для него это не какой-то обычный матч — сто процентов», — добавил Дьяков.

«Ростов» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля.

Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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