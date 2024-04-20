«Рубин» — «Локомотив»: ничейный счет после первого тайма

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«Рубин» играет вничью с «Локомотивом» в матче 25-го тура РПЛ — 1:1.

Мяч на 21-й минуте забил полузащитник казанцнев Валентин Вада. Затем счет сравнял капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет девятым с 32 очками.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».