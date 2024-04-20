«Рубин» — «Локомотив»: железнодорожники сравняли счет

Читать «СЭ» в

«Локомотив» сравнял счет в матче 25-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:1.

Гол оформил капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов.

Первый мяч на 21-й минуте забил полузащитник казанцев Валентин Вада.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет девятым с 32 очками.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин».