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2 декабря, 23:11

Бышовец: «У иностранцев есть опция, что они должны играть, это несправедливо»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о большом количестве легионеров в клубах РПЛ.

«Выдерживать конкуренцию с иностранцами в нашем чемпионате сложно. Присутствует некая несправедливость, ведь у иностранцев есть опция, что они должны играть. Несправедливо по отношению к нашим ребятам. Тут можно говорить и о лимите, и о количестве иностранных игроков в чемпионате. Всё это создаёт проблему. Да, иногда иностранцы нужны, но, кажется, что у нас чувство меры потеряно. Если в команде есть диаспора из 5-6 игроков, то это уже проблема, которая ставит тренера в зависимость, а также может создать проблемы с атмосферой. Вот приехал в «Зенит» Ренан, но он меня не убедил. Да, у него есть качества, но его надо доводить до более высшего уровня. Ему не хватает игры на опережение, способности вести единоборства. Это все надо доводить до модельных стандартов, которые, например, есть у Родригао», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В 16 клубах чемпионата России-2023/24 заявлено 144 иностранных футболиста.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
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 12 1 3
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