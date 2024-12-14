Дьяков: «Прошлый сезон показал, что «Зенит» уже не так хорош»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии «СЭ» оценил игру «Зенита» в последних матчах.

«Понятно, что «Зенит» сейчас — номер один и фаворит во всем, и в финансовом плане тоже. А когда ты по этому показателю номер один — у тебя, конечно, огромные возможности.

Безусловно, «Зенит» и Семак проделали колоссальную работу. Они выиграли 6 чемпионств подряд. Но до последнего сезона они завоевывались за 3-4 тура до конца. Прошлый сезон показал, что «Зенит» не так, возможно, хорош по игре. Выиграли в последнем туре, когда не все зависело от них», — сказал Дьяков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.