Дьяков: «Если соперники поверят в себя, то «Зенит» не будет чемпионом»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» чемпионскую гонку в РПЛ.

«Если соперники поверят в себя, то, думаю, «Зенит» не будет чемпионом. Конкуренция есть. Три команды. «Локомотив» и «Динамо» тоже не так далеко. За 12 туров спокойно можно отыгрывать гандикап», — сказал Дьяков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.