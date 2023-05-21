Экс-футболист Дьяков: «Спартак» и ЦСКА разыграют медали, «Ростов» будет четвертым»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал поражение ростовчан от «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ (0:3).

«Краснодар» победил по делу. «Ростов» в концовке сезона сдулся. Здесь сказалась совокупность факторов: молодая команда, где-то не хватило опыта, кого-то подвела физика. На сегодняшний день «Спартак» и ЦСКА, наверное, лучше готовы к борьбе за 2-3 место. Поэтому они разыграют медали, а «Ростов» будет четвертым», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Спартак» с 53 очками идет третьим. «Ростов» расположился на 4-й строчке (50 очков).