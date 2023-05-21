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Сегодня, 21:59

Карасев сообщил, что готов объяснить свои решения в дерби «Спартак» — ЦСКА

Алина Савинова
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Судья ФИФА Сергей Карасев заявил, что готов объяснить свои решения в матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1).

— Дерби есть дерби, оно не могло быть другим, — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

— Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?

— Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби — это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» — ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

— После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?

— Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет — я готов.

В этой встрече Карасев удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, а также назначил пенальти в ворота армейцев.

Армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-ob-yasnit-svoi-resheniya-v-derbi-my-obsudim-e-to-s-departamentom-sudejstva-i-ya-gotov/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

 18 1 3
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Спартак

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