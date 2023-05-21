Сергачев: «Матч «Спартак» — ЦСКА получился классным. В последние пару лет уровень повысился»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев поделился мнением о матче между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России (2:1).

«Сразу согласился, когда поступило предложение, нанести символический удар по мячу. Я считаю, это честь. Матч получился классным. Некоторые игры, которые я смотрел до этого, были скучноватыми. Впечатления были не очень. Но в последние пару лет уровень повысился, мне нравится. Пообщался с Джикией. Он объяснил мне, как они работают, тренируются, отдыхают. Это больше профессионалы. Ребята молодцы», — цитирует Сергачева Metaratings.ru.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).