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30 апреля, 20:30

Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев рассказал о необычном хобби

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» рассказал о своем хобби.

— К подводной охоте с возрастом охладели?

— Что вы! Это хобби со мной на всю жизнь, устать от него нельзя. Правда, в последнее время редко выбираюсь — у тренера мало выходных. В Волгограде за полтора года лишь два раза удалось понырять.

Для меня в охоте главное не трофеи, а процесс. Получаю от него ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну а если еще что-то на ужин подстрелю — вообще шикарно. Средняя глубина погружения — метров пять, не больше.

Я не из тех, кто будет из-за рыбы рисковать — подплывать под затопленные баржи на 10-12 метров, как некоторые фанаты, или охотиться на сома в корягах, густых зарослях камыша, где можно запутаться и утонуть. Такие места обхожу стороной.

— Рекордный трофей?

— Щука весом 10 800. Это 2016-й, я в «Носте» работал. Из головы сделал чучело, повесил на балконе. Остальное на базу отнес, девчата в столовой приготовили вкуснейшие котлеты. Ела вся команда.

Александр Максименко и&nbsp;Денис Бояринцев.Денис Бояринцев: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, нужен другой вратарь»

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Денис Бояринцев
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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