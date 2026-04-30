Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев рассказал о необычном хобби

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России, в недавнем прошлом главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» рассказал о своем хобби.

— К подводной охоте с возрастом охладели?

— Что вы! Это хобби со мной на всю жизнь, устать от него нельзя. Правда, в последнее время редко выбираюсь — у тренера мало выходных. В Волгограде за полтора года лишь два раза удалось понырять.

Для меня в охоте главное не трофеи, а процесс. Получаю от него ни с чем не сравнимое удовольствие. Ну а если еще что-то на ужин подстрелю — вообще шикарно. Средняя глубина погружения — метров пять, не больше.

Я не из тех, кто будет из-за рыбы рисковать — подплывать под затопленные баржи на 10-12 метров, как некоторые фанаты, или охотиться на сома в корягах, густых зарослях камыша, где можно запутаться и утонуть. Такие места обхожу стороной.

— Рекордный трофей?

— Щука весом 10 800. Это 2016-й, я в «Носте» работал. Из головы сделал чучело, повесил на балконе. Остальное на базу отнес, девчата в столовой приготовили вкуснейшие котлеты. Ела вся команда.

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