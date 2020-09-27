Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал красную карточку, которую получил хавбек армейцев Кристиян Бистрович.

— Что скажете про удаление Бистровича?

— Два фола в атаке — это надо умудриться. Не оправдываю Кристиана, но это действительно нужно сильно постараться. Хотя второго нарушения, может, и не было. В любом случае мы принимаем это. (Дмитрий Гирин)