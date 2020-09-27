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«Два фола в атаке — это нужно умудриться». Гончаренко — об удалении Бистровича

21:56
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал красную карточку, которую получил хавбек армейцев Кристиян Бистрович.

— Что скажете про удаление Бистровича?

— Два фола в атаке — это надо умудриться. Не оправдываю Кристиана, но это действительно нужно сильно постараться. Хотя второго нарушения, может, и не было. В любом случае мы принимаем это. (Дмитрий Гирин)

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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