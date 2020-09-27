«Два фола в атаке — это нужно умудриться». Гончаренко — об удалении Бистровича
21:56
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (0:1) прокомментировал красную карточку, которую получил хавбек армейцев Кристиян Бистрович.
— Что скажете про удаление Бистровича?
— Два фола в атаке — это надо умудриться. Не оправдываю Кристиана, но это действительно нужно сильно постараться. Хотя второго нарушения, может, и не было. В любом случае мы принимаем это. (Дмитрий Гирин)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи