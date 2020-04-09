Душан Анджелкович: «Со временем футбольный рынок нормализуется»

Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что из-за паузы в связи с пандемией коронавируса у клубов возникнут проблемы, но со временем все нормализуется.

— Конечно, теперь многим клубам будет непросто, — отметил в беседе с «Известиями» сербский футболист Душан Анджелкович. — Есть команды, для которых средства от продажи футболистов — важная часть бюджета. Вероятно, цены сейчас серьезно снизятся. Но думаю, со временем рынок нормализуется.