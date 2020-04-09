Душан Анджелкович: «Со временем футбольный рынок нормализуется»
06:07
Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что из-за паузы в связи с пандемией коронавируса у клубов возникнут проблемы, но со временем все нормализуется.
— Конечно, теперь многим клубам будет непросто, — отметил в беседе с «Известиями» сербский футболист Душан Анджелкович. — Есть команды, для которых средства от продажи футболистов — важная часть бюджета. Вероятно, цены сейчас серьезно снизятся. Но думаю, со временем рынок нормализуется.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/997297/sevastian-terletckii/transfernoe-dno-kak-kluby-budut-zakupatsia-posle-pandemii