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Душан Анджелкович: «Со временем футбольный рынок нормализуется»

06:07
Душан Анджелкович. Фото "Краснодар"
Душан Анджелкович. Фото "Краснодар"
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Экс-защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что из-за паузы в связи с пандемией коронавируса у клубов возникнут проблемы, но со временем все нормализуется.

— Конечно, теперь многим клубам будет непросто, — отметил в беседе с «Известиями» сербский футболист Душан Анджелкович. — Есть команды, для которых средства от продажи футболистов — важная часть бюджета. Вероятно, цены сейчас серьезно снизятся. Но думаю, со временем рынок нормализуется.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/997297/sevastian-terletckii/transfernoe-dno-kak-kluby-budut-zakupatsia-posle-pandemii

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