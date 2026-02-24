Дуглас Сантос: «Вижу у игроков «Зенита» одно желание — финишировать первыми!»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об атмосфере в команде перед стартом весенней части сезона РПЛ.

«Очень хорошая атмосфера в цельном коллективе, объединенном одной идеей. У нас много иностранных футболистов, которые взаимодействуют с российскими игроками. Я вижу единый порыв, одно стремление, одно желание финишировать первыми!» — приводит слова футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

После 18 туров петербургский клуб с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Первым идет «Краснодар» с 40 очками.