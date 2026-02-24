Мартинс: «С Карседо больше работаем над деталями, чтобы понять его видение»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сравнил стиль работы нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо с его предшественником Деяном Станковичем.

«Конечно, все тренеры отличаются, у каждого своя особенность. С новым главным тренером сейчас больше работаем над деталями, чтобы понять его видение, чтобы пропитаться... И в целом процесс проходит очень хорошо. Тренировки интенсивные. Все нравится», — сказал Мартинс в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Испанский специалист возглавил красно-белых 5 января. Контракт с 52-летним тренером рассчитан до лета 2028 года .

После 18 туров РПЛ сезона-2025/26 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.