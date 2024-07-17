Дуглас Сантос: «Неймар в «Зените» — это было бы великолепно»
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, кого бы из бразильцев хотел видеть в команде.
«Какого еще бразильского футболиста я бы хотел видеть в «Зените»? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас есть много бразильцев, которые могли бы заиграть у нас. Но мы знаем, что в РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады.
Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к «Зениту», это было бы просто супер», — цитирует «РБ Спорт» Сантоса.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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13
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|0
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|0
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14
|Химки
|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|20.07
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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