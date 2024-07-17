Алаев: «У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переноса матча за час до начала игры»
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал изменение механизма переноса и отмены матчей чемпионата России в сезоне-2024/25 при наличии внешних факторов.
«У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переноса матча за час до начала игры. То есть за 61 минуту решает лига, а потом уже — судья. 59 минут пошло — решает судья по ситуации. Все логично, понятно и прозрачно. К сожалению, не удалось предусмотреть это все ранее, но опыт — сын ошибок трудных», — цитирует «РБ Спорт» Алаева.
Новый сезон российской премьер-лиги стартует 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»
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|Динамо
|0
|0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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