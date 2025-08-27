Гайич: «Играя против такого нападающего, как Дзюба, ты должен быть на 100 процентов сконцентрированным»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как играть против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Плотно играть с ним и вокруг него. Мне кажется, сложнее всего в обороне тому, кто играет именно с Дзюбой, ведет борьбу с ним. Но и остальные наши футболисты должны были действовать очень внимательно, не допускать, чтобы кто-то из «Акрона» принимал мяч после его скидок и бил по нашим воротам из удобных позиций. Играя против такого нападающего, ты должен быть на 100 процентов сконцентрированным на протяжении всего матча», — цитируют «Известия» Гайича.

В матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА переиграл «Акрон» (3:1). Единственный гол тольяттинской команды забил форвард Артем Дзюба.