Тошич — о Дрогба на гала-матче ЦСКА: «Это хорошо, что такой великий игрок приедет в Россию»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с «СЭ» высказался о приезде экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Я помню во времена, когда я играл в «Манчестер Юнайтед», он был в «Челси». Но, к сожалению, я не выходил тогда против него на поле. Все знают, что Дрогба один из лучших нападающих нашего поколения. Большое имя, большой игрок. Это хорошо, что такой великий игрок приедет в Россию», — сказал Тошич «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».