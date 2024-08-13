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Дркушич рассказал, что легко принял решение о переходе в «Зенит»

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Новичок «Зенита», защитник Ваня Дркушич поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.

Действующий чемпион России объявил о трансфере словенца из «Сочи» 13 августа. Игрок подписал контракт сроком на 5 лет.

«Чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен. Долго ли принимал решение? Нет, оно далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, решение принял быстро и легко.

Знаком ли я с Михой Мевлей? Да, он тоже играл в «Сочи». Мы разговаривали с ним перед тем, как я подписал контракт с «Сочи». Если честно, сейчас мы не говорили, потому что я здесь уже два с половиной года и знаю много-много про «Зенит», — цитирует Дркушича официальный сайт клуба.

Также футболист ответил на вопросы о предпочитаемой позиции на поле и игровом номере в новой команде.

«В каких амплуа могу сыграть? Куда тренер поставит. Действительно, я последние годы играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, я тоже это сделаю. Под какаим номером буду играть? Пока не выбрал, нужно подумать. Когда решу, все об этом узнают», — добавил словенец.

Предыдцщим клубом 24-летнего Дркушича был «Сочи», за который он выступал с 2022 года. Защитник выступает за сборную Словении, в составе которой провел 4 матча на Евро-2024.

Источник: Официальный сайт ФК
РПЛ
ФК Зенит
Ваня Дркушич
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