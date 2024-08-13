Дркушич рассказал, что легко принял решение о переходе в «Зенит»
Новичок «Зенита», защитник Ваня Дркушич поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.
Действующий чемпион России объявил о трансфере словенца из «Сочи» 13 августа. Игрок подписал контракт сроком на 5 лет.
«Чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен. Долго ли принимал решение? Нет, оно далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, решение принял быстро и легко.
Знаком ли я с Михой Мевлей? Да, он тоже играл в «Сочи». Мы разговаривали с ним перед тем, как я подписал контракт с «Сочи». Если честно, сейчас мы не говорили, потому что я здесь уже два с половиной года и знаю много-много про «Зенит», — цитирует Дркушича официальный сайт клуба.
Также футболист ответил на вопросы о предпочитаемой позиции на поле и игровом номере в новой команде.
«В каких амплуа могу сыграть? Куда тренер поставит. Действительно, я последние годы играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, я тоже это сделаю. Под какаим номером буду играть? Пока не выбрал, нужно подумать. Когда решу, все об этом узнают», — добавил словенец.
Предыдцщим клубом 24-летнего Дркушича был «Сочи», за который он выступал с 2022 года. Защитник выступает за сборную Словении, в составе которой провел 4 матча на Евро-2024.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0