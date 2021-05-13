Дриусси сменил имидж и улетел в Майами
09:23
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал новый пост в Instagram.
25-летний аргентинец выложил фото из Майами. При этом игрок сменил имидж и осветлил волосы. Форвард пропустил матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0) из-за травмы. Скорее всего, он не сыграет в заключительном матче против «Тамбова» 16 мая.
В текущем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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