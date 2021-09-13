Датский полузащитник «Рубина» Андрес Дрейер стал первым футболистом в истории Тинькофф РПЛ, который оформил хет-трик в своем дебютном матче, сообщает официальный Telegram-канал РПЛ.

В понедельник, 13 сентября «Рубин» разгромил на своем поле екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0. Дрейер отличился на 2-й, 80-й и 90-й минутах встречи.