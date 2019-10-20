В матче 13-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» произошла драка. В концовке встречи футболисты «Оренбурга» требовали назначить пенальти в ворота самарцев за попадание мяча в руку защитнику «Крыльев» Никите Чернову. Споры игроков переросли в потасовку.

? #ОренбургКрылья

1. Попадание мяча в руку

2. Потасовка

3. Удар Анюкова pic.twitter.com/aehOP33mW7 — СЭ Футбол (@se_football) October 20, 2019

Самым активным участником стал капитан «Крыльев» Александр Анюков. Он атаковал защитника «Оренбурга» Андреа Чуканова и ударил того плечом. За свои действия Анюков был удален.

Футболистов старались разнять партнеры по командам, тренеры и персонал. Это тоже привело к агрессивным спорам. В итоге, главный тренер самарцев Миодраг Божович также был удален главным арбитром встречи Василием Казарцевым.

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