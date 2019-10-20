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Драка на матче «Оренбург» — «Крылья». Божович и Анюков удалены. Подробности

13:25
Александр Анюков. Александр Анюков.
Александр Анюков.
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В матче 13-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» произошла драка. В концовке встречи футболисты «Оренбурга» требовали назначить пенальти в ворота самарцев за попадание мяча в руку защитнику «Крыльев» Никите Чернову. Споры игроков переросли в потасовку.

Самым активным участником стал капитан «Крыльев» Александр Анюков. Он атаковал защитника «Оренбурга» Андреа Чуканова и ударил того плечом. За свои действия Анюков был удален.

Футболистов старались разнять партнеры по командам, тренеры и персонал. Это тоже привело к агрессивным спорам. В итоге, главный тренер самарцев Миодраг Божович также был удален главным арбитром встречи Василием Казарцевым.

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