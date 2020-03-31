«Домой». Хавбек ЦСКА Сигурдссон выложил видео из частного самолета

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон опубликовал новые сторис в своем Instagram. 20-летний футболист показал кадры из частного самолета. Хавбек отправился в родную Исландию.

«Отправляемся домой», — подписал видео Сигурдссон.

Вероятнее всего, вместе с Сигурдссоном отправился домой и другой исландец — защитник Хердур Магнуссон.

Ранее чемпионат страны был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. В РПЛ сыграно 22 тура из 30.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 823 479 человек, умерших — 40 636, выздоровевших — 174 019.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом, кто выздоровел. Список обновляется

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