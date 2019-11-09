Доменико Тедеско: «Не вижу проблем в смене штатного пенальтиста»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев» (2:0) отметил, что пенальти может пробивать любой игрок. 11-метровый по ходу игры реализовал Зелимхан Бакаев.

— Рады, что наконец-то смогли выиграть дома. То ли пять, то ли шесть игр не могли одержать победу на своем поле, — отметил Тедеско. — Хорошо играли, нужно было забивать еще, моменты были и в первом, и во втором тайме. Считаю, что в первом тайме был пенальти, который в нашу пользу не назначили. По игре во втором тайме пришлось тяжеловато, «Крылья» владели мячом,

— Учитывая травму Ильи Кутепова, долго ли размышляли, выпустить ли на его место Илью Гапонова или сыграть в четыре защитника, и почему в итоге решили не отходить от обычной схемы?

— Гапа — очень хороший парень, пашет с первого дня. Илья заслужил место в стартовом составе. Две недели назад он подошел ко мне и попросил сыграть за вторую команду. Это многое говорит о футболисте — о том, что хочет играть, расти. Да, можно было бы перевернуть схему, опустить Алекса в оборону, сыграть в четыре защитника. Но считаю, что сегодня был черед и день Ильи. И он отлично себя показал.

— Будет ли теперь Зелимхан Бакаев штатным пенальтистом, и пробил ли он сегодня 11-метровый по вашей команде или по собственной инициативе?

— Ребятам очень много говорю во время тренировок, в течение недели. Но решать, кто будет бить пенальти, — это их выбор. Иногда бывает такое, что футболист чувствует, что сможет забить. И если по ходу игры меняют штатного пенальтиста, не вижу в этом никакой проблемы. (Игорь Рабинер)