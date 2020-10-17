Доменико Тедеско: «Мозес показал себя качественным игроком, нужно дать ему время»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют Виктора Мозеса, который вышел на замену во втором тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».
«Последний полноценный матч он провел 27 июля. Абсолютно нормально, что после такого перерыва нельзя ожидать блестящей игры. Важно то, насколько хорошо игрок может войти в игру. Например, сегодня он отдал отличную на Ларссона. Качество игрока было видно, нужно дать ему время. Виктор вошел в игру, когда мы проигрывали 0:1, и в итоге мы выиграли».
«Все будет очень хорошо», — заключил Тедеско по-русски. (Олег Кошелев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.