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Доменико Тедеско: «Мозес показал себя качественным игроком, нужно дать ему время»

21:18
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют Виктора Мозеса, который вышел на замену во втором тайме матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Последний полноценный матч он провел 27 июля. Абсолютно нормально, что после такого перерыва нельзя ожидать блестящей игры. Важно то, насколько хорошо игрок может войти в игру. Например, сегодня он отдал отличную на Ларссона. Качество игрока было видно, нужно дать ему время. Виктор вошел в игру, когда мы проигрывали 0:1, и в итоге мы выиграли».

«Все будет очень хорошо», — заключил Тедеско по-русски. (Олег Кошелев)

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