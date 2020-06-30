Доменико Тедеско: «Если бы Гончаренко был женщиной, я бы подошел»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (0:2) рассказал об игре хавбека Зелимхана Бакаева и ответил на вопрос, почему не подошел к наставнику армейцев Виктору Гончаренко.

— Первый тайм начали достаточно хорошо, были моменты для взятия ворот. У нас было даже больше моментов. По большому счету у ЦСКА был только один момент. Во втором тайме изменили схему, это начало приносить плоды. ЦСКА почувствовал, что мы угрожаем. В этот момент дали красную карточку. Играли до удаления.

— Бакаев провалился. Всего один точный пас в первом тайме, не лучшим образом сыграл во втором. Значит ли это, что плохой день лидера рушит всю игру?

— Это не совсем так. Бакаев — важный для нас игрок. Команда и без него хорошо действовала. Но он действительно может решить исход матча, пробить, отдать передачу. Он знает нашу атакующую схему. Возможно, сегодня у него не все получалось. Но вот взять ЦСКА, Влашич сегодня был в ударе, он сделал игру. Если бы у него не получалось, как бы сыграл ЦСКА? Зелимхан — молодой парень, ему есть куда расти, и он довольно самокритичен. Ему в этом плане нужно быть поспокойнее.

— Вы даже не пытались подойти к Гончаренко и пожать ему руку. Почему? — вопрос от ТВ-корреспондента.

— Почему я всегда должен идти? Если бы он был женщиной, я бы подошел, повел бы себя по-джентльменски. А к чему вопрос?

— А вас не обидел его поступок, когда он в марте не пожал руку?

— Никаких проблем. Эту историю раздули СМИ. Это не первый случай, когда тренеры не жмут руки после игры. После финального свистка я пошел на поле, чтобы подбодрить ребят и подвести небольшой итог. Потом мы пошли поблагодарить болельщиков — их было совсем немного, но решили отдать им должное. (Дмитрий Зеленов)

ЦСКА с 40 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 32 балла и 6-я строчка.