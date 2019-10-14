Доменико Тедеско: «Джикии и Ещенко не нужно беспокоиться»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, сказал, что тот факт, что Андрей Ещенко старше его, не вызывает беспокойства.

— Общались ли вы с Леонидом Федуном? И как относитесь к тому, что игроков клуб покупал для предыдущего тренера.

— Один раз встречался с Ленидом Федуном. У нас состоялся очень хороший разговор, это было важно для меня. Благодарен ему и Томасу Цорну, что оказали мне доверие. Что касается игроков, то неважно, кто их покупал, мне нужно познакомиться с ними.

— В «Шальке» вы забрали капитанскую повязку у Бенедикта Хеведеса. Вы конфликтный тренер, и стоит ли волноваться Георгию Джикии?

— Не нужно обращать на это внимание. Джикии не нужно беспокоиться. Это абсолютно разные ситуации.

— Говорили, что у вас был конфликт с Хеведесом у вас был из-за того, что он старше. В «Спартаке» есть такой игрок — Ещенко. И до этого вы никогда не работали через переводчика.

— О, Ещенко не нужно беспокоиться. Что касается переводчика, то для меня это не проблема, нужно просто к этому привыкнуть.

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