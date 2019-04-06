"Должны были реализовывать моменты". Глушаков - о матче с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что его команда должна была реализовывать свои моменты в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

- К середине первого тайма создали пару моментов, которые должны были реализовывать, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч Премьер". - Что я сказал Мельгарехо? Это рабочий разговор на нашем русском языке. Тренер подскажет, как играть дальше. Надо чуть успокоиться. Но это тяжело, ведь идет борьба. Может, болельщики видят не такой красочный футбол.

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