Доктор Лю: «Когда работал в «Спартаке», Зарему не видел. Федун и она никогда не лезли в команду»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен в интервью «СЭ» высказался о влиянии жены владельца красно-белых Заремы Салиховой на московский клуб.

«По поводу Заремы не могу ничего сказать. Когда работал в «Спартаке», ее не видел. Федун и его жена никогда не лезли в команду. Администрация, футболисты, люди, на мой взгляд, во время моей работы в «Спартаке» были гораздо лучше, чем сейчас. Дело не в Зареме — были другие игроки, руководители», — сказал Хуншен «СЭ».

Недавно Зарема Салихова публично раскритиковала бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.