Семак оценил дебют Юри Алберто и Адамова в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о дебюте нападающего Юри Алберто и защитника Арсена Адамова в составе команды.

«Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать», — приводит слова Семака сайт клуба.

Сегодня, 3 февраля, «Зенит» обыграл «Мидтьюлланном» в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч в игре с передачи Клаудиньо забил защитник Нуралы Алип.

Алберто перешел в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала». Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Адамов подписал соглашение с питерским клубом до конца сезона-2025/26.