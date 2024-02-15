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15 февраля, 05:48

Добровинский: «При нахождении в России Промес не будет под угрозой экстрадиции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Если Квинси Промес ранее подал документы на получение российского гражданства, то он не подлежит выдаче, значит, ему ничего не грозит. Да и без этого при нахождении в России футболист «Спартака» не будет под угрозой, потому что между Россией и Нидерландами нет общего соглашения об экстрадиции.

Промес окажется под угрозой, если будет в той или иной степени путешествовать по миру, потому что голландцы имеют право подать в Интерпол на его розыск. Интерпол — почтовый ящик, который сообщит всем странам, входящим в состав организации, о том, что если на их территории появится определенный человек, то он подлежит аресту и выдаче. Во всех остальных случаях Промес спокойно играет и живет в России.

Кроме того, есть еще одна важна вещь — после того как состоялся суд и был вынесен приговор, бюрократическая машина занимает несколько месяцев для подачи в розыск этого человека. Так что, думаю, Промес спокойно проведет сборы со «Спартаком» в ОАЭ и вернется в Россию. Там ему тоже ничего не угрожает», — цитирует «РБ Спорт» Добровинского.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurist-dobrovinskij-esli-promes-podal-na-rossijskoe-grazhdanstvo-emu-nichego-ne-grozit/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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