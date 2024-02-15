Добровинский: «При нахождении в России Промес не будет под угрозой экстрадиции»

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Если Квинси Промес ранее подал документы на получение российского гражданства, то он не подлежит выдаче, значит, ему ничего не грозит. Да и без этого при нахождении в России футболист «Спартака» не будет под угрозой, потому что между Россией и Нидерландами нет общего соглашения об экстрадиции.

Промес окажется под угрозой, если будет в той или иной степени путешествовать по миру, потому что голландцы имеют право подать в Интерпол на его розыск. Интерпол — почтовый ящик, который сообщит всем странам, входящим в состав организации, о том, что если на их территории появится определенный человек, то он подлежит аресту и выдаче. Во всех остальных случаях Промес спокойно играет и живет в России.

Кроме того, есть еще одна важна вещь — после того как состоялся суд и был вынесен приговор, бюрократическая машина занимает несколько месяцев для подачи в розыск этого человека. Так что, думаю, Промес спокойно проведет сборы со «Спартаком» в ОАЭ и вернется в Россию. Там ему тоже ничего не угрожает», — цитирует «РБ Спорт» Добровинского.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.