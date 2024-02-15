Игнатьев: «Ситуация с Промесом никак и ни на что не повлияет»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«А на что может повлиять ситуация с Промесом? Народ скажет: «Мы ходить не будем»? Или народ повалит валом? Никак и ни на что не повлияет. Команда же никак не влияла. Все понимали, что он что-то там совершил, но при этом оставался в стенах народной команды.

Думаю, никакой реакции не будет, он будет играть у нас. Мы его, наверное, будем использовать в качестве футболиста и не выдадим никому. Наверное, так, но в юридических тонкостях я не силен. Есть законы, которые должны исполняться либо кем-то не исполняться», — цитирует Metaratings.ru Игнатьева.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.