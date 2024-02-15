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15 февраля, 04:12

Губерниев: «Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Квинси Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

Выпустят ли из ОАЭ? Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно, хороший, но пятно неизгладимое, с моей точки зрения. Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране. Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-promes-ugolovnyi-prestupnik-khot-uma-khvatilo-grazhdanstvo-emu-ne-prisvaivat-334099/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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