Губерниев: «Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

«Квинси Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку». Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

Выпустят ли из ОАЭ? Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно, хороший, но пятно неизгладимое, с моей точки зрения. Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране. Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.