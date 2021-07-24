Руй Витория: «Не строим никаких вредных иллюзий о силе чемпионата России»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Красно-белые проведут первый матч под руководством португальского специалиста.

«По поводу того, кто фаворит? Не люблю такие высказывания. Нам противостоит прекрасный соперник. Но мы знаем себе цену. Победит сильнейший.

Мы очень много игр чемпионата России отсмотрели вместе со штабом. И имеем представление о силе этого турнира. Не строим об этом никаких вредных иллюзий.

Одержали хорошие победы в товарищеских матчах. Но не стоит их переоценивать», — заявил Витория в эфире «Матч ТВ».