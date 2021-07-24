Руй Витория: «Не строим никаких вредных иллюзий о силе чемпионата России»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Красно-белые проведут первый матч под руководством португальского специалиста.
«По поводу того, кто фаворит? Не люблю такие высказывания. Нам противостоит прекрасный соперник. Но мы знаем себе цену. Победит сильнейший.
Мы очень много игр чемпионата России отсмотрели вместе со штабом. И имеем представление о силе этого турнира. Не строим об этом никаких вредных иллюзий.
Одержали хорошие победы в товарищеских матчах. Но не стоит их переоценивать», — заявил Витория в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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