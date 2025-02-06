Васильев: «Я против возвращения Промеса в Россию, он бесконечно связан с криминалом»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о возможном возвращении экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Я плохо отношусь к возможному возвращению Промеса в Россию. Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата. Если этот человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен-то? Он прям какой-то Роналду, что ли? Нет, конечно. Таких, как Промес, достаточно, есть кем заменить», — цитирует Васильева Legalbet.ru.

Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В данный момент Футболист ожидает решения суда об экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата. В начале января СЭ стало известно, что в феврале 33-летний форвард может получить разрешение на выезд из ОАЭ.